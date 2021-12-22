المصريون إجازة 10 أيام في يناير 2022.. إليك جدول العطلات

تُعطل البنوك والبورصة والمٌنشآت الخاصة والعامة في مصر، 10 أيام خلال شهر يناير المقبل، والتي تشهد إجازات وعطلات رسمية يعطل فيها العمل بموجب قرارات مجلس الوزراء، ويُمنح فيها العاملون الأجر كاملاً، مع إمكانية استبدالها بأخرى للعاملين في القطاع الخاص، وفق ما تقضيه حاجة العمل.

الإجازات الرسمية خلال شهر يناير

وبالإضافة إلى عطلتي الخميس والجمعة طوال شهر يناير 2022، سيحصل المصريون على عطلات رسمية أيام 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد، و25 يناير إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليصبح إجمالي ما سيحصل عليه الموظفون 8 أيام جمعة وسبت إضافة إلى العطلتين الرسميتين، ومن ثم يكون ثلث الشهر المقبل إجازة مدفوعة الأجر، في حين سيعمل الموظفون 20 يوماً فقط.

المصريون لم يحصلوا على عطلات رسمية في نوفمبر وديسمبر

وشهد الربع الأخير من العام الجاري 2021، إجازات رسمية أقل مقارنة بباقي شهور العام، حيث لم يحصل المصريون على عطلات رسمية منذ شهر أغسطس 2021، إلا على يومين فقط هما الخميس 7 أكتوبر ذكرى انتصارات أكتوبر 1973، والخميس 21 أكتوبر ذكر المولد النبوي الشريف، وخلال شهري نوفمبر وديسمبر لم يحصلوا على أي عطلات رسمية.

قرارات تعطيل العمل

وينظم مجلس الوزراء إصدار قرارات تعطيل العمل، للجهاز الإداري للدولة بشكلا رسمي، بينما يتولى وزير قطاع الأعمال بصفته إصدار القرارات المنظمة لتعطيل العمل في القطاع الخاص ومنشآته المختلفة، بحيث يتيح لأصحاب العمل امكانية استبدال أيام الإجازة الرسمية بأخرى مدفوعة الأجر وفق ما تقضيه حاجة العمل.

ترحيل العطلات الرسمية

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بترحيل العطلات الرسمية التي تتزامن مع أيام الأسبوع لتصبح يوم الخميس باستثناء الأعياد الدينية مثل عيد الأضحى، وعيد الميلاد المجيد.