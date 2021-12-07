وفاء عامر تشيد بكفاح «أم عمرو».. وتوعد الطفل بتقويته في الإنجليزية

أشادت الفنانة وفاء عامر، بالسيدة أم عمرو، التي «نامت على البلاط، وسابت كل حاجة علشان ضناها»، قائلة: «إنت مثال وقدوة، أنت انفصلتي وأنت صغيرة، وكنت ممكن تتجوزي، وليكي حقوق، عشان لا أظلم الناس اللي بيتجوزا بعض الطلاق، بس اللي تقدر تقاوم وترفض الزواج عشان تربي ابنها دي بطلة، لأنها بتعاند وتعافر عشان تربي راجل، دي تبقى راجل أساسًا»، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من خلال البث المباشر.

وفاء عامر تعرب عن فخرها بـ«أم عمرو»

وأضافت «عامر»: «مفيش حاجة اسمها الشغل عيب، فيه ناس كتير بتخجل، فيه ناس بتبقى معاهم شهادة، أو من غير شهادة، وبيخجلوا يدوروا على شغل، انتي كسرتي الحتة دي في الناس، بشكرك على ربايتك لإبنك، وفخورة أنك شرفتي ستات مصر، شرفتنيا، أنت تاج على راسنا، وقطع ايد اللي يمد ايده على ابنك، لأنه طالما ابنك يبقى ابني وابننا كلنا، أنا متبعه عمرو وبحبه ولنا لقاء ان شاء الله».

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «يا ريت كل ستات مصر تجاهد زيها، عمرو مش عويل أو عالة على المجتمع زي ناس كتير، ده بيكسب من عرق جبينه، بس مش عندنا ثقافة البائع ولا المشتري، المشتري اللي مش عاوز يشتري يقوله متشكر يا حبيبي، مش نضربه او ننهره، والبائع برضوا، لما المشتري يقوله مش عاوز يقوله تمام، مش يقعد يزن عليه، لا المفروض يشوف غيره».

وفاء عامر تقدم هدية لـ «عمرو»

فيما تحدثت في نفس المداخلة، مع الطفل «عمرو»،: « اشتغل واتعب يا عمرو وذاكر وعيش، واعبد ربنا، عشان ربنا اللي امرنا بالعمل، ونعيش الحياة ونعبده ونطيع امهاتنا، وعاوزه انصحك نصيحة، ابقى اسأل على ابوك حتى لو مش بيسأل عليك حتى لو مش عاوز يرد عليك، اسأل على أبوك واستأذن أمك، الست الكريمة المحترمة دي مش هترفض، وهيحتاجك وهيلاقيك، انتوا ناس ولاد أصول»، فيما سألته عن أفضل مادة يحبها، فذكر لها «الإنجليزي»، فوعدته بمساعدته في تقوية تعليمه في اللغة الإنجليزية بأي طريقة يحبها، «لازم أقويك في اللغة الانجليزية، بكلمك بأمانة، شوف أنت عاوز تقوى فيها ازاي بأي طريقة، وأنا تحت أمرك».