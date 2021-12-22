12 مليار جنيه استثمارات توصيل الغاز للصعيد في حياة كريمة حتى الآن

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف الغاز الطبيعي لـ902 قرية في صعيد مصر، من خلال إضافة أطوال 12 ألف كم بـ12 مليار جنيه، وتستهدف 3 ملايين وحدة سكنية و10.2 مليون مواطن في المرحلة الأولى.

وأضاف الملا خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «قمنا باستغلال تكنولوجيا الغاز المضغوط لنصل إلى المحافظات والأماكن النائية سواء كانت سياحية أو صناعية غير مستفيدة من الشبكة القومية للغاز».

تحويل 5500 وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي

وتابع: «من خلال هذه التكنولوجيا استطعنا توصيل الغاز للوادي الجديد، وتم تحويل 5500 وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم افتتاح أول محطة غاز لتموين السيارات وتم افتتاحها من قبل رئيس الوزراء في الشهر الماضي بمدينة الخارجة».

وواصل: «تم إضافة 372 محطة وقود في الصعيد منذ عام 2014، بنسبة بلغت 52% عما كان موجودا من قبل، كما أضفنا 77 محطة غاز لتموين السيارات باستثمارات بلغت مليار جنيه».