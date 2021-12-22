شركة مازيراتي تكشف عن نموذج أولي من سيارة MC20 الجديدة

كشفت شركة مازيراتي عن نموذج أولي من سيارة «MC20» من مصنع مودينا التاريخي، واختارت الشركة هذه المرة مظهرًا جديدًا للسيارة يعتمد على شكل السحب.

وتأتي السيارة «MC20» بمظهر كوبيه، الذي يظل الطراز الجديد فريدًا من نوعه، جريئًا في كل شيء ومصممًا لتحقيق الكمال.

مواصفات السيارة MC20

ويأتي الجسم مصنوع من ألياف الكربون والمواد المركبة بالكامل، وهو حل مماثل تمت دراسته لجميع التكوينات القادمة.

وتنتج «مازيراتي» مجموعة كاملة من السيارات الفريدة ذات الشخصية المذهلة، ويمكن التعرف عليها على الفور في أي مكان، بأسلوبهم وتقنيتهم ​​وشخصيتهم الحصرية.

تقليد للسيارات الناجحة، كل منها يعيد تعريف ما الذي يجعل السيارة الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وهي متوفرة حاليًا في أكثر من سبعين سوقًا دوليًا.

سفراء هذا التراث هم الرائد كواتروبورتيه، وسيارة جيبلي الرياضية، وسيارة ليفانتي، وهي أول سيارة من صنع مازيراتي الرياضية متعددة الاستخدامات، وجميع الطرازات التي يتم الإشارة إليها باستخدام أفضل المواد والحلول التقنية بأقصى درجات التميز.

سيارة جيبلي

وتوفر الشركة سيارة جيبلي وليفانتي أيضًا بنسخة هجينة، بما في ذلك محرك بنزين V6 و V8 و 4 أسطوانات هجينة، مع دفع خلفي ودفع رباعي.

وتشكل مجموعة «Trofeo»، التي تضم جيبلي وكواتروبورتيه وليفانتي، والمجهزة بمحرك قوي 580 حصان V8، الأداء العالي للشركة.

وتعتبر السيارة الخارقة «MC20» هي الأفضل في فئتها، وهي مدعومة بمحرك Nettuno V6 الرائد، الذي يشتمل على تقنيات جديدة.

وتجمع «مازيراتي» بين القوة والفخامة في أداء سياراتها المختلفة وتعتبر من الشركات المحدودة التي تصنع سيارات بأداء قوي، وفي السوق المصرية لها العديد من السيارات المختلفة.