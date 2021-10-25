مازيراتي تعين حمدي الشنتوري مديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت «مازيراتي» عن تعيين حمدي الشنتوري، مديرًا عامًا جديدًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلفًا للمدير السابق «دومينيكو لا مارتي».

ويتمتع حمدي بخبرة استراتيجية واسعة في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، ويتمتع بسجل حافل بالنجاحات خلال مسيرته لتعزيز نمو الأعمال وتحسين مستوى الأداء في المؤسسات التي عمل بها.

وينحدر حمدي من أصول مصرية ويحمل الجنسية الفرنسية، وهو حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ESCP في باريس بفرنسا، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في هندسة السيارات.

ويقيم الشنتوري في دبي، حيث سيتولى إدارة جميع مجالات أعمال مازيراتي في 11 سوقًا، بما فيها أقسام المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتطوير شبكة العلاقات وتسويق العلامة التجارية.

نبذة عن مازيراتي

تُنتج مازيراتي مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة، وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معيارًا عالميًا للجودة في قطاع السيارات.

وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

وتتجلى هذه العراقة في سيارات «كواتروبورتيه» الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية «جيبلي، وليڤانتي» أول سيارة كهربائية رياضية هجينة متعددة الاستخدامات من مازيراتي؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز.

ويتوفر طرازا «جيبلي وليڤانتي» حاليًا بنسخة هايبرد هجينة ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات مازيراتي.

وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، ومحركات الديزل ذات الـ 6 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي.