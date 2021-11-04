مواصفات وأسعار أرخص سيارة مازيراتي في مصر

دائماً ما يعشق محبو السيارات في العالم الشركات الفارهة التي تتخصص في تصينع السيارات التي تتميز بطابع أداء رياضي وقوي، حيث تنتج تلك الشركات في الأغلب طرازات محدودة من سياراتها، ومن بينها شركة «مازيراتي» الإيطالية البريطانية.

وتجمع «مازيراتي» بين القوة والفخامة في أداء سياراتها المختلفة وتعتبر من الشركات المحدودة التي تصنع سيارات بأداء قوي، وفي السوق المصري لها العديد من السيارات لمختلفة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار أرخص سيارة تقدمها الشركة في السوق المصري، وهي سيارة مازيراتي جيبلي..

سعر مازيراتي جيبلي

- تتوافر السيارة في السوق بفئة واحدة وسعرها 1,990,000 جنيه.

مواصفات مازيراتي جيبلي

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، 2000 سى سى - تربو، ينتج قوة 330 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن/ متر.

- وأقصى سرعة للسيارة 255 كم في الساعة وتتسارع السيارة في 5.7 ثانية.

- ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 10.3 لتر لكل 100 كيلو متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع رباعي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4971 ملم الطول، 1945 ملم العرض، 1461 ملم الارتفاع، 2998 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة خزان الوقود 80 لترًا.

- سعة الصندوق الخلفي 500 لترًا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.