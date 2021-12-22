الملا: 34 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول في الصعيد منذ 2014

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية تستهدف إضافة 185 محطة في صعيد مصر، وتم تشغيل 55 محطة منها، وخلال الربع الأول من العام المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ المحطات المتبقية البالغ عددها 92 محطة.

وأضاف الملا خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «بالنسبة لمراكز المستودعات وتوزيع الأسطوانات، فقد قمنا بزيادة 50 مركزا في الفترة الماضية، وبلغ عددها الإجمالي 1200 مركز ومستودع في البوتوجاز».

سنضيف مجمع إنتاج البنزين بإجمالي 7.5 مليارات جنيه

وتابع: «بالنسبة لمشروعات التكرير والتصنيع، ففي شركة أسيوط لتكرير البترول جرى إضافة وحدة لاسترجاع الغازات، وسنضيف مجمع إنتاج البنزين بإجمالي 7.5 مليارات جنيه».

وأردف: «المشروعات التي تمت منذ عام 2014 وحتى اليوم في القطاعات المختلفة للبترول بلغت استثماراتها 34 مليار جنيه».