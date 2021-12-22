الملا: 57 مليار جنيه تكلفة 4 مشروعات في قطاع البترول بالصعيد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة أسيوط لتكرير البترول فيها مجمعين للتقطير بطاقة 4.5 مليون طن سنويا، ولديها منطقة خزانات لتخزين الزيت الخام وغيرها من المرافق.

4 مشروعات باستثمارات تبلغ 57 مليار جنيه

وأضاف الملا خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن هناك 4 مشروعات باستثمارات تبلغ 57 مليار جنيه جارٍ تنفيذها بداية من هذا العام، وحتى عام 2023 في التكرير والتصنيع والبنية التحتية والتطوير، وتم تنفيذ جزء كبير من مرحال هذه المشروعات.

800 ألف طن من البنزين بكل أنواعه

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الهدف من مشروع مجمع إنتاج البنزين 800 ألف طن من البنزين بكل أنواعه، وهذه الكميات ستغطي احتياجات الوجه القبلي والصعيد، مشيرا إلى أنه أنشئ على مساحة 20 فدانا، لافتًا إلى أنه يساهم بطاقة إنتاج 13% من البنزين في مصر، ويغطي 100% من احتياجات الصعيد من البنزين.