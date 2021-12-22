طبيب بريطاني يكشف عن أعراض تحدث ليلا لمصاب «أوميكرون»

سلط طبيب بريطاني الضوء على العديد من الأعراض التي تميز متحور أوميكرون عن نزلات البرد، وحتى سلالات أخرى من فيروس كورونا، بما في ذلك العرق أثناء الليل، وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية قال الدكتور أمير خان، وهو طبيب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة: «هناك نوع من التعرق الليلي يجعل صاحبه مضطرًا إلى النهوض وتغيير ملابسه».

أعراض «أوميكرون» تختلف عن «دلتا»

وقال خان في برنامج «لورين» على قناة «آي تي ​​في» البريطانية، إن الأعراض الأخرى لأوميكرون هي حكة في الحلق على عكس التهاب الحلق والسعال الجاف والتعب الشديد وآلام العضلات الخفيفة، وأضاف: «يعد هذا أمرا هاما، ومن المهم أن ننتبه إلى تلك الأعراض، وإذا أردنا تتبع المتغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على اختبار الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض».

وقال خان: «إذا ذهب من يشعر بتلك الأعراض إلى موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية الإلكتروني، وقالوا إنهم يعانون من تعرق ليلي وآلام في العضلات، فقد لا يتمكنون من حجز اختبار PCR، لذلك نحن بحاجة إلى تضمين ذلك في موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للتعامل مع تلك الأعراض».

طلب تحليل PCR من المرضى الذين يعانون التعرق الليلي

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن الأطباء في جنوب إفريقيا، إذ تم اكتشاف المتغير لأول مرة في نوفمبر الماضي، قالوا إن مرضى أوميكرون يبلغون عن تعرق ليلي يترك ملابسهم وأغطية أسرهم مبللة، ونقلت عن الدكتورة أنجيليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، إن الأعراض الرئيسية لأوميكرون تختلف عن المتغير دلتا المنتشر، والذي يعاني المصاب به عمومًا من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو الذوق، وأضافت: «بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أي نوع من السعال أو الحمى أو أعراض فيروس كورونا المحتملة مثل هذا، نطلب منهم إجراء اختبار PCR أولاً».