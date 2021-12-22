«الصحة العالمية»: متحور أوميكرون ظهر في 14دولة بإقليم الشرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن المتحورالجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، ظهر في 14دولة بأقليم الشرق المتوسط، من خلال عملية الرصد والفحص الجيني التي تقوم بها الدول لرصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا.

تحديات خلال الفترة المقبلة بسبب أعياد الميلاد

وأضاف «المنظري»، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عن بُعد لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، أنّه يجب على المواطنين بدول الإقليم خلال فترة أعياد الميلاد، الالتزام بكافة التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.

500 مليون جرعة تم تطعيمها للمواطنين

وتابع «المنظري»، أنّ دول أقليم الشرق المتوسط طعمت المواطنين بأكثر من 500 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنّ هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن متطلبات الصحة العالمية لتطعيم 40% من إجمالي عدد سكان كل دولة، موضحا أن الأسابيع القادمة سوف تشهد تحديات كبيرة للمنظمة تزامنا مع انتشار الوضع الوبائي وظهور متحور أوميكرون، بالإضافة إلى أعياد الميلاد.

تونس ترصد أول حالات الإصابة بأميكرون

وفي سياق متصل، قال الدكتور على مرابط، وزير الصحة التونسية، إن تونس مرت بفترة عصيبة خلال الشهور الماضية بسبب بفيروس كورونا ولكن الوضع الآن تحت السيطرة، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الوافدين في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف «مرابط»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عن بُعد لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، أنه تم رصد أول حالة من متحور فيروس كورونا «أوميكرون» في الأول من ديسمبر الماضي لمواطن قادم من الخارج وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية وعزله حتى تم شفائه.

توسع في تطعيم كافة الفئات

وتابع وزير الصحة التونسي، أن هناك عملية توسع في تطعيم المواطنين التوانسة بالإضافة إلى المواطنين من الدول الأخرى «الجاليات»، وتوفير اللقاح بالمجان، مشيرا إلى أن نسبة تطعيم الأطفال أقل من 18عام بلقاح كورونا وصلت إلى 79% بالجرعة الأولى، فيما وصلت النسبة إلى 64 % للأشخاص فوق سن 18 عامًا.