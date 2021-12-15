«مودرنا» تحذر: متحور جديد ينتج عن الإصابة بـ«دلتا وأوميكرون» معا

حذرت شركة الأدوية الأمريكية «مودرنا»، من إمكانية الإصابة بسلالتي فيروس كورونا «دلتا وأميكرون»، في الوقت نفسه، وأوضحت الشركة الأمريكية، في بيان لها، أنّ ذلك من شأنه تطور الفيروس وخلق متحور جديد.

ونقل تقرير لقناة «روسيا اليوم»، عن «بول بيرتون»، كبير المختصين العلميين في الشركة التي انتجت لقاح مضاد لفيروس كورونا، في مداخلة أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني، إن سلالتين مختلفين من فيروس كورونا يمكن أن تصيبا الشخص في وقت واحد، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

تبادل جينات بين السلالتين يؤدي إلى تطور الفيروس

وأوضح «بيرتون»، أنّه في هذه الحالة يمكن أن تقع عملية تبادل للجينات بين السلالتين، ما يؤدي بدوره إلى تطور الفيروس وخلق طفرة جديدة، وأضاف بيرتون في مداخلته: «في الأشهر المقبلة، سيتعايش دلتا وأميكرون، وستنتشر العدوى بفيروس أوميكرون في وقت يعاني فيه الناس من وضع صعب للغاية مع المتحور دلتا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات يكون فيها الأشخاص، مصابين بنوعين مختلفين، ما يجعل من الممكن لتلك الفيروسات أن تتطور بشكل أكبر، وهذه الحالة تثير المخاوف»، وأكد كبير المختصين في شركة «مودرنا» أن المتحور «أوميكرون»، الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا، ليس أقل خطورة من سلالة «دلتا».

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية، صنفت المتحور «أوميكرون»، على أنه مثير للقلق، ويعتقد الخبراء أنّ من أصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا، وتم تطعيمهم يمكن أن يصابوا بالعدوى مرة أخرى وأشارت إلى عدم وجود معلومات كافية لديها عن المتغير لتحديد مدى خطورته.