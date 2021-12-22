السيسي: ضخينا أموال كتير عشان نحقق طموحات وأحلام المصريين في التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما أنجزته الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، إذ ضخّت الدولة أرقام كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات التنمية والخدمات والتعليم والبنية الأساسية وكل ما نتمناه لمصر، متابعا: ««عايز أقولكم إنّ عندنا إشكالية ممثلة في متاهة التخلف، وسببها الجهل والفقر وقلة الوعي».

محاربة الجهل بالقدرات الاقتصادية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في صعيد مصر، أنّ جهد الدولة لن يتوقف حتى بعد الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فحركة التطوير والجودة والرفاهية تتطلب الاستمرار في العمل وتحسين ما لدينا وما أنجزناه، موضحا: «مش هنقدر أبدا نحارب الجهل إلا إذا كان عندنا قدرات اقتصادية عشان نعمل تعليم جيد، وفيه فرق بين إن عندي 10 جامعات أو 50 جامعة، لكن كمان الجودة محتاجة جهد تاني في جودة التعليم، مش بس حجم التعليم المنتشر على مستوى الجمهورية، وده بينطبق على التعليم والصحة».

جهود «حياة كريمة» في قطاع الصحة

وتابع الرئيس، أنّ قطاع الصحة كان مخططا تطويره ضمن «حياة كريمة» وخطة الدولة في التأمين الصحي الشامل منذ 15 عاما، مضيفا: «قولنا نبقى طموحين ونخليها 10 سنين، وفي مبادرة حياة كريمة دخلنا على المنشآت الطبية واتحركنا خلال 3 سنوات وعملنا البنية الصحية المطلوبة، لكن برنامج التأمين الشامل هياخد وقت أكتر».