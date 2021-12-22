السيسي: استصلاح فدان واحد يكلفنا 300 ألف جنيه.. والمليون بـ300 مليار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أنّ تكلفة مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه، أما الأراضي الزراعية الموجودة على امتداد النيل منذ 1000 عام، لا تكلّف الدولة أي مصروفات للاستصلاح أو البنية الأساسية.

تحركات كبيرة لإضافة أفدنة زراعية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في صعيد مصر اليوم الأربعاء، أنّ الدولة تتحرك بشكل كبير لإضافة أفدنة جديدة إلى الأراضي الزراعية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء قمح أو محاصيل غذائية، موضحا أنّ استصلاح الأراضي لا يتم بجودة الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، إذ إنّها أراضٍ صحراوية، أما الأراضي الزراعية فتكون «أرض سوداء خصّبة».

وتابع الرئيس: «عاوزين نحط إيدينا في إيد بعض، ونجذب الناس عشان تاخد شقق في مدن جديدة، لأن المقابل إنّ الأراضي الزراعية هتروح مننا، وهنحتاج أراضي في أماكن تانية، وده هيتطلب إنّنا نشق ترع ونرفع ميّة».

وزاد الرئيس السيسي: «في اليومين تلاتة اللي جايين هتلاقوا أراضي زراعية بتُضاف لكن مفيش جنبها سكان، وعشان تروحلها تروح توشكي أو العوينات في الأراضي الجديدة، ولما أجي أقولك اسكن في الأرض الجديدة تقول عايز أفضل جنب أسرتي ومقعدش هناك، ولو عملت هناك هيكون فيه تكلفة كبيرة جدا، إحنا بنتكلم على 300 ألف جنيه عشان يكون في زراعة بس».