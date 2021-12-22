توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة كثيفة ورياح نشطة وأمطار على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من غدٍ الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، حتى السبت الموافق 25 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنحسر يوم الجمعة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فقط.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.