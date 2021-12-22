الرئيس: «الأمن القومي يخليني أصرف بشكل قد لا يكون اقتصادي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل ما يتم الحديث عنه هو كلام مقدر ومحترم وجميعنا نعلم حسن النوايا، «مفيش حد عنده نوايا مش طيبة تجاه بلده مصر، ولكن الأمور أحيانا بتحتاج أننا ناكد عليها ونوضحها».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن أحدى الشركات عملت بقيمه 75 مليار جنيه في 7 سنوات، بما يقارب الـ11 مليار جنيه كل عام، «فيه حد بيشتغل بـ11 مليار جنيه ومبيشتغلش، مش معقول، وبردو بقول تعالوا هسلمكم 100 ألف أو نص مليون فدان زي الكتاب ما بيقول ومزودين بالري والكهرباء».

وتابع: «أنا مقدرش أقول للمواطن اللي بيزرع قمح لازم تسلم قمحك، ولما أعمل مليون فدان قمح يدوني كام طن قمح في حدود الـ3 مليون طن، تعالي المليون فدان جاهزين يخش ويزرعهم، مش محتاج حاجة غير انه يرمي البذرة ويشغل ماكينات الري، بـ200 مليار جنيه هتعملهم، ده أمن قومي بقي».

وفند: «فيه مشروعات محدش من الاقتصاديين شارك فيها وهو حقه كده لأنه صاحب مال ومن مصلحته أنه يدور على القرش بتاعه اللي هينفقه ويكسب منه، وأنا كدولة الأمن القومي عندي يخليني أصرف بشكل قد لا يكون اقتصادي لأني ببصله من منظور تاني، المليون فدان دول عوائدهم قد أيه وهيشغل قد أيه».