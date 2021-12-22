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محمود مسلم

الرئيس الأمريكي يؤكد على تضامنه الدائم مع الشعب الليبي

بايدن بعث برسالة تهنئة للمجلس الرئاسي بمناسبة عيد استقلال ليبيا

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أ ش أ
03:28 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
بايدن

بايدن

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، على وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.

بايدن بعث برسالة تهنئة للمجلس الرئاسي بمناسبة عيد استقلال ليبيا

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والشعب الليبي، بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر، وأن التهنئة حملتها رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أعرب فيها عن تهانيه بهذه المناسبة، نيابة عن الشعب الأمريكي.

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