مفوضية الانتخابات الليبية تؤجل قوائم مرشحي النواب: الطلبات فوق المتوقع

أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية الليبية تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقبل، بسبب طلبات الترشح التي فاقت التوقعات، ولكي تأخذ المفوضية وقتها في تنقيح تلك الملفات، بحسب بيان رسمي صدر اليوم تزامنا مع جلسة مرتقبة لمجلس النواب بشأن مسار العملية الانتخابية في العاصمة طرابلس.

وجاء في بيان مفوضية الانتخابات الوطنية الليبية إنه «حرصاً منها على تنفيذ نصوص القانون رقم «2» لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، واللائحة التنظيمية لتسجيل المترشحين للانتخاب مجلس النواب رقم «74» لسنة 2021، أعلنت المفوضية عن قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في 8 نوفمبر 2021، وانتهت هذه المرحلة في السابع من هذا الشهر».

مراجعة طلبات الترشح التي يبلغ عددها 5385

وأضافت مفوضية الانتخابات الليبية أنه «تعكف المفوضية حالياً على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها «5385» طلب ترشح موزعة على «75» دائرة انتخابية، والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح في بعض البنود الواردة بالمادة «6» من القانون المشار إليه أعلاه، في خطوة متقدمة للتأكيد على سلامة وصدقية هذه المرحلة».

وأوضحت في بيانها أنه «نظراً إلى أن عدد الطلبات فاق المتوقع، فأن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من ما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب».

المفوضية تؤكد حياديتها وتدعو لإعلاء مصلحة الوطن

وذكرت المفوضية أنه في ذات الوقت تعمل المفوضية على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير مستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين والتأكد من استلامهم الفعلي لها، وفقا للبيان.

وفي ختام بيانها أكدت المفوضية على «حيادية المفوضية، وعدم انحيازها سياسياً لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي»، كما طالبت في الوقت ذاته بـ«تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع»، في دعوة لإنجاز الانتخابات.