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محمود مسلم

النواب يصدر 3 قرارات بشأن القطاع الخاص وقانون الجامعات و«المالية»

كتب:

الوطن
03:31 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

أصدر مجلس النواب، القرار رقم 153 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما نص القرار رقم 154 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص القرار رقم 155 لسنة 2021، في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها من هنــــــا.

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