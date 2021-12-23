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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الخميس 23 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يعرف عنه أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، فضلًا عن تميزه بالأمور المنطقية والحسابية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا 

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم فرصة لتوطيد علاقاتك، وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.

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