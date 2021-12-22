حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعطي مولود برج الجوزاء نصائح جيدة، وخصوصاً في الأمور الاجتماعية، كما يُساعد الآخرين على التخلص من اكتئابهم وتخطي لحظاتهم العصيبة باستخدام حس الدعابة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.