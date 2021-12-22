حظك اليوم الأربعاء 22-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد، وفقًا لتاريخ ميلادهم، كما تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبار سارة وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كافة المستويات.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يمنحك روح حماس واستعدادا للتفهم مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم برج الحمل 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 22-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل قد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم برج الثور 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 22-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وزحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.

حظك اليوم برج السرطان 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج الأسد 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح، وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج العذراء 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال ويعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم برج الميزان 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وتألقا، ويعدك بأوقات هانئة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش، وادرس جيدا خياراتك.

حظك اليوم برج العقرب 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تجنّب الأجواء الضاغطة، وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج القوس 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك، وعليك أن تصبر ليومين.

حظك اليوم برج الدلو 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 22-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 22-12-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك مع من تحب، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.