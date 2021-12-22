الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين في الخارج لجميع مراحل التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين فى الخارج، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي من المقرر أن تعقد للدور الأول يوم 2 أبريل 2022، والدور الثاني 16 يوليو، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان: «تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج، وفقاً للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية، في العام الدراسي الحالي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي».

وحددت وزارة التعليم، الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين فى الخارج، للعام الدراسي الحالي، وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين فى الخارج لجميع المراحل

- استمارة التقدم للامتحان الأصلية، وصورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب، مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر، موضحا بها تاريخ دخول وخروج الطالب من وإلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية حسب كل مرحلة تعليمية.

- بالنسبة للصف الأول الابتدائي، للطلاب المصريين يقدم شهادة الميلاد الأصلية (الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها، أما الطلاب غير المصريين، يقدم أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، على أن تكون لديهم إقامة نظامية بالدولة سارية حتى نهاية الامتحانات.

- من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي،أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي) يقدم أصل بیان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

الأوراق المطلوبة للطلاب بالخارج بالمدارس الخاصة والرسمية

- فيما يخص الطلاب بالمدارس الخاصة والرسمية بجميع أنواعها يقدم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب، موضحا به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع (للمرحلة الابتدائية)، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية، مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب، في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.