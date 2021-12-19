مدارس خاصة تبلغ طلابها بالانصراف مبكرا بالقاهرة والجيزة لسوء الطقس غدا

أبلغت عدد من المدارس الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بأنها ستتخذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت بعض المدارس الخاصة، في رسائل تعريفية لأولياء الأمور عبر صفحاتها الرسمية، أنه تقرر انصرف الطلاب من المدارس غدا، بشكل مبكر لجميع المراحل التعليمية، لسوء الأحوال الجوية.

انتهاء اليوم الدراسي مبكرا إذا لم يجد جديد

وقالت عدد من المدارس الخاصة في رسائل نصية لـ«أولياء الأمور» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتس آب، إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، وحفاظا على سلامة الطلاب في كل المراحل والصفوف، فإنه سيكون موعد الانصراف في غضون الساعة الحادية عشر ونصف، إذا لم يجد جديد، أو تصدر هيئة الأرصاد تعليمات أخرى خاصة بإمكانية تحسن حالة الطقس.

وبالنسبة للمدارس الحكومية بمحافظة القاهرة والجيزة، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تصدر أي قرارت خاصة بتعطيل الدراسة غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار.

وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار تعطيل الدراسة في المحافظة قرار محافظ، وليس وزارة، مشيرا إلى أن كل محافظ يقرر طبقاً لظروف كل محافظة، ويجري اتخاذ قرار تعطيل الدراسة من عدمه، بناء على حالة الطقس أو ما يستدعى ذلك.

لا تعطيل للدراسة بالمدارس الحكومية وتعليمات لتفادي المخاطر

وأكدت المصادر، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرارات تفيد بتعطيل الدراسة، مؤكداً على أن الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي معوقات، لافتاً إلي أن هناك تعليمات للمدارس صيانة مفاتيح الكهرباء، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنبيه علي الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حريصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.