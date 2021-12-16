«التعليم» تعلن التفاصيل الخاصة بمواد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواد الامتحانات التي يؤدي فيها الطلاب المصريون بالخارج الامتحانات، موضحة أن امتحانات الدور الأول تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم 16 يوليو المقبل.

مواد الامتحان للصف الثاني الثانوي

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، مواد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بحسب مستندات رسمية حلصت عليها، يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثاني الثانوي امتحانات المواد العامة والتخصصية كالآتي:

أولاً.. المواد العامة التي يمتحن فيها طلاب الشعبتين:

- مواد عامة تضف للمجموع الكلي «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية».

- مواد عامة لا تضاف للمجموع الكلي «التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان».

ثانياً.. المواد التخصصية التي تضاف للمجموع الكلي:

يتعين على الطالب أداء الامتحان في المواد التالية على حسب الشعبة، وفقا للتالي:

- الشعبة العلمية:

الكيماء والأحياء والرياضيات البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وتطبيقات الرياضيات».

- الشعبة الأدبية

التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والرياضيات العامة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات».

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يدون الطالب باستمارة التقدم الشعبة التي يرغب في الالتحاق بها، ولا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمي للجنة النظام والمراقبة وذلك بالنسبة للطلاب في الخارج.

حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية

وحددت الوزارة حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية، كالتالي:

- يُعفى الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة «متلازمة داون والشلل الدماغي واضطراب طفيف التوحد - الإعاقة الذهنية البسيطة».

- الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في دول لا تدرس اللغة الأجنبية الثانية.

«التعليم»: امتحانات الثالث الإعدادي تعقد ورقياً

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تعقد ورقياً على مستوى كل مديرية ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.