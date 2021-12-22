موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي في اللقاء المرتقب في بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد أن حصد نادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، في حين تُوح الرجاء بلقب الكونفدرالية، لذا يبحث كثيرون عن موعد المباراة، والقنوات المجانية الناقلة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في المجال الرياضي والترفيهي، موعد مباراة الأهلي اليوم ضد فريق نادي الرجاء المغربي في بطولة السوبر الأفريقي، والتي تقام في قطر في السطور التالية..

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بدء اللقاء بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

ويمكن لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة ضبط تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في بطولة السوبر الافريقي، والتي من المقرر أن تبث المباراة اليوم على قناة beIN Sports HD 1 المشفرة عبر نايل سات على تردد 11054.

كما يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر القنوات المفتوحة، وترداداتها على النحو التالي:

- قناة CRTV وذلك عبر القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273، ترميز 30000 أفقي.

- قناة RTB المجانية وذلك على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 وعمودي.

- قناة ORTB التابعة لدولة بنين وذلك عبر القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000 أفقي.

- قناة Sport Klub، وذلك عبر ترددات Eutelsat 16°E- 11678 H 30000.