التعليم توجه بصرف حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى.. بحد أقصى 800 جنيه

أصدرت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية، بالتنبيه على مسؤولي الماهيات بالمدارس بسرعة عمل حوافز الصفوف الأولى (الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، ورياض الأطفال) بواقع ثلاثة أشهر عن أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، على حسب جدول كل معلم بواقع أحد عشر جنيها وأحد عشر قرشا للحصة الواحدة، وبحد أقصى 800 جنيه للنصاب الكامل.

وأكدت المديريات التعليمية التشديد على مسؤولي الماهيات بالمدرسة بتحرير كشوف الصرف حسب الأسماء المعتمدة بكل مدرسة، علمًا بأن الأسماء المرسلة ثابتة طوال العام الدراسي، ولن يتم تغييرها نهائيًا ويكون المدير المسؤول عن ذلك.

ضوابط صرف حوافز الصفوف الأولي

وحددت المديريات التعليمية ضوابط صرف حوافز الصفوف الأولى عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 وهي كالتالي:-

- يجب أن يكون الموظف قد أدي 20 يوم توقيع بما فيها السبت يوم عمل فعلي ما عدا شهر فبراير 18يوم توقيع بدفتر الحضور والانصراف.

- أن لا تتجاوز نسبة غيابه في الشهر الواحد عن خمسة أيام ( ستة أيام فأكثر).

- في حالة الغياب من يوم إلى خمسة أيام يصرف الحافز بنسبة عدد أيام الحضور الفعلية مخصوما منها أيام الغياب.

خفض الحافز بنسبة 25% في حالة عدم تنفيذ التكليفات

- تعتبر أيام اجازات المناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل رسمية.

- يصرف الحافر للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع او اجازات مرضية المخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة .

- يتم التوقيع على الكشوف بعد كتابة الإقرار من المذكورين أعلاه من كل من شؤون العاملين ومسؤول الماهيات بالمدرسة على أن يكون مدير المدرسة ولجنة الجدول مسؤولين مسؤولية كاملة عن جدول كل معلم وعدد الحصص الخاصة به أمام الجهات القانونية.