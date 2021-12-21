«التعليم» تكشف أعداد المعلمين المعينين والمتعاقدين بجميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاء التعليم قبل الجامعي لعام 2021/2022، وإجمالي أعداد المعلمين المعينين والمتعاقدين بالمدارس الحكومية والخاصة، وأعداد الطلاب (بنين وبنات) بالمدارس الحكومية والخاصة، وعدد المدارس الحكومية والخاصة والفصول.

991 ألف إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين، حيث يصل إلى 991969 معلما، مقسم إلى 878025 معلما بالمدارس الحكومية، و113944 بالمدارس الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن إحصاء التعليم قبل الجامعي لعام 2021/2022 لوزارة التربية والتعليم، كشف عن أعداد الطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية، إذ بلغ عددهم 25062294 طالبا وطالبة.

25 مليون طالب بالمدارس الخاصة والحكومية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أعداد المعلمين في جميع المحافظات طبقاً لإحصاء التعليم قبل الجامعي لعام 2021/2022 الذي يبلغ عددهم 25 مليون طالب بالمدارس الخاصة والحكومية موزعة كالتالي:-

-في محافظة القاهرة إجمالي عدد المعلمين 98119، وعدد التلاميذ 2508493.

- في محافظة الإسكندرية إجمالي عدد المعلمين 51178، وعدد التلاميذ 138374.

- في محافظة البحيرة إجمالي عدد المعلمين 53597، وعدد التلاميذ 1632247.

- في محافظة الغربية إجمالي عدد المعلمين 52206، وعدد التلاميذ 1208140.

-في محافظة كفر الشيخ إجمالي عدد المعلمين 37856 وعدد التلاميذ 18538.

-في محافظة المنوفية إجمالي عدد المعلمين 48773 وعدد التلاميذ 1147690.

-في محافظة القليوبية إجمالي عدد المعلمين 1542792 وعدد التلاميذ 1542792.

- في محافظة الدقهلية إجمالي عدد المعلمين 64494 وعدد التلاميذ 1557463.

- في محافظة دمياط إجمالي عدد المعلمين 22111 وعدد التلاميذ 413592.

-في محافظة الشرقية إجمالي عدد المعلمين 80267 وعدد التلاميذ 1811825.

- في محافظة بورسعيد إجمالي عدد المعلمين 11805 وعدد التلاميذ 182332.

-في محافظة الاسماعيلية إجمالي عدد المعلمين 15207 والتلاميذ 376929.

- في محافظة السويس إجمالي عدد المعلمين 9409 والتلاميذ 194625.

- في محافظة الجيزة إجمالي عدد المعلمين 69308 والتلاميذ 2489413.