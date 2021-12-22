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محمود مسلم

ضبط سيدة هاربة من 1465 حكما بالحبس 30 سنة وغرامات 30 مليون جنيه

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الوطن
05:00 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة مـن ضـبـط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 1465 حكم قضائى (شيكات – نصب – سرقة تيار) بإجمالى حبس (25 سنة) وغرامات مالية مستحقة بلغت ثلاثون مليون جنيه .

بمواجهتها أقرت بالأحكام الصادرة ضدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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