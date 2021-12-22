ضبط 4000 ملزمة تعليمية خاصة بالجامعات داخل مطبعة دون ترخيص بالوايلي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات، بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، والتقابل مع (مالكها - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 4000 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة) خاصين بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة ، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.