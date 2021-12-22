«لو خارج في الكريسماس».. تعرف على حالة الطقس يوم 25 ديسمبر

مع الاستعداد للاحتفال بأعياد الكريسماس، يوم 25 ديسمبر الجاري، الذي يوافق السبت المقبل، وفي ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب العالم وتحديدًا مصر التي تشهد موجة تقلبات بفضل تغير الفصول وبداية فصل الشتاء، يبحث قطاع عريض من المواطنين الذين يحتفلون بعيد الكريسماس بالخروج والتجمعات، عن حالة الطقس خلال فترة الأعياد.

ووفقا لخبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، فإنه بداية من السبت 25 ديسمبر وحتى الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، تشهد مصر شبورة مائية من الساعة 5 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما لم تظهر أي بوادر لأمطار على كافة المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة خلال احتفالات عيد الكريسماس

وكشفت الأرصاد، عن أنه من المتوقع أن تشهد فترة احتفالات الكريسماس درجات حرارة متباينة على بعض المناطق، وستكون درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 ديسمبر، العظمى 18 والصغرى 10 على محافظات القاهرة الكبرى.

وفي الوجه البحري ستكون درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 8، وأخيرا جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

حالة الطقس غدا

وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد تشهد غدًا طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأخيرا تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.