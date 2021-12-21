حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية: دار الأوبرا أبرزهم

تقام حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية خلال الأيام الجارية وحتى الأيام الأولى من العام الجديد، في احتفاليات تجذب الأنظار إليها، كونها توحي للجميع بأجواء الكريسماس المميزة، لعل أبرزها حفلات دار أوبرا الإسكندرية، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية ومركز الحرية للإبداع وحفلات التراتيل والترانيم التي تنظمها كنائس الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية، التي تعد حفلات دار أوبرا الإسكندرية أشهرهم وأكثر الأماكن تنظيما للحفلات خلال تلك الفترة الزمنية من العام.

حفل الكريسماس لبراعم وشباب العود والكمان بأوبرا الإسكندرية

تبرز أولى حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية في الأسبوع الأخير من العام، حفلة لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الاسكندرية وذلك في تمام الثامنة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 22 من ديسمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا لطلبة فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع، حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الموسيقية المتميزة على آلة العود منها: «عظيمة يا مصر، يا صلاة الزين، لونجا سلطان يكاه، رايداك، سهر الليالي، عاشق الروح، يا ورد مين يشتريك، ميدلي من مقام نهاوند، الفن، بهية، الورد جميل، بيت العز، فيها حاجة حلوة».

كما يقدم طلبة فصل السوزوكي تدريب كل من الدكتورة نفين المحمودي، نرمين خليل وكريم فؤاد حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالمية الكلاسيكية بالإضافة إلى بعض الأغنيات الخاصة بأعياد الميلاد المجيدة والكريسماس تقدمها الفنانة اليونانية مارلينا روسوغلو.

حفل الكريسماس على أنغام فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

تبرز ثاني حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية، حفل مرور 47 عاما على رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، والتي تقام في الثامنة من مساء بعد غدا الخميس الموافق 23 من ديسمبر الجاري، لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

كورال قلب داود في حفل الكريسماس بكنيسة بالإسكندرية

يبرز جانب آخر في حفلات الكريسماس ورأس السنة في الإسكندرية، وهو الجانب الديني حيث يقدم كورال قلب داود، حفل رأس السنة يوم الخميس 30 ديسمبر بكنيسة العذراء شارع سيف في حفل تضم باقة من تراتيل عيد الميلاد المجيد تحت شعار «معنى العيد» وذلك في أول أيام اجتماع الخريجين الذي يتم إطلاقه حديثا.

حفل الكريسماس في مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للابداع في منطقة العطارين يوم الخميس 30 ديسمبر، حفل رأس السنة بقيادة ميجانيو سمير عزيز ميخائيل الساعة والتي تنطلق في السابعة من مساء ذلك اليوم مقابل تذكره دخول بقيمة 50 جنيه.