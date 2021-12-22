درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-12-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة على كافة المدن ومحافظات مصر، كالآتي:

القاهرة 18 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 17 11

سيوة 17 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 17

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 30 20

المدينة 24 12

الرياض 21 10

المنامة 22 18

أبو ظبي 27 21

الدوحة 25 18

الكويت 19 08

دمشق 14 04

بيروت 18 15

عمان 10 07

القدس 09 06

غزة 17 13

بغداد 18 07

مسقط 28 23

صنعاء 25 08

الخرطوم 29 16

طرابلس 18 10

تونس 18 08

الجزائر 16 09

الرباط 18 14

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.