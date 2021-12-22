المشدد 7 سنوات لعامل قتل أخاه أثناء مشاجرة بـ«السكاكين» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات، على عامل مقيم مركز طلخا، لاتهامه بقتل أخيه من الأب، مع سبق الإصرار والترصد، وطعنه 3 طعنات في القلب والبطن، قاصداً إزهاق روحه، إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل أخته عام 2016.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي وشعبان إبراهيم غالب وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.

إحالة المتهم للجنايات لمحاكمته بتهمة قتل شقيقه

وأحيل المتهم «محمد ع. ع.»، 29 سنة، مقيم بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 10 يونيو 2021 قتل أخاه من الأب المجني عليه «أحمد ع. ع.»، 26 سنة، عامل، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وطعنه بسلاح أبيض «سكين» ثلاث طعنات في القلب والبطن وأماكن متفرقة من الجسد، قاصداً إزهاق روحه، إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية.

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة، حيث صعد إلى الطابق العلوي بالمنزل الذى يقطن به أخوه المجني عليه، إثر مشادة نشبت بينهما سابقاً، وقام بالتعدي عليه بالضرب، باستخدام عصا خشبية، ثم قام بالتعدي عليه باستخدام «سكين»، وسدد 3 طعنات له في القلب والبطن.

وشهدت «فادية ع.»، شقيقة المجني عليه وأخت المتهم من الأب، بأنها حال تواجدها بمسكنها، رفقة المجنى عليه، قدم إليهما أخوهما المتهم، طالباً من المجني عليه مرافقته، فهبطا سوياً إلى الطابق السفلي من المسكن، وبمرور برهة من الزمن، تنامى إلى سمعها صياح بالطابق السفلي، فتوجهت صوبه وبوصولها شاهدت مشاجرة بين الأخين، وتم الفصل بينهما، وصعد معها المجني عليه، وبعد برهة من الزمن، فوجئت بصعود المتهم إلى الطابق العلوي ومعه عصا خشبية، للاعتداء على المجني عليه، وتجمع عدد من الأهالي وتمكنوا من الفصل بينهما، وبعد ذلك استشاط المجني عليه غضباً، وحمل سلاحاً أبيض «سكين»، وهبط إلى الطابق السفلي، الذي يتواجد فيه أخوه المتهم، الذي بادره بالتعدي عليه باستخدام «سكين»، كان بحوزته هو الآخر، وسدد 3 طعنات له في القلب والبطن، أودت بحياته في الحال.

وأكدت تحريات الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز طلخا، صحة الواقعة بقيام المتهم بارتكاب الجريمة وفقاً للتصوير الذي جاء بإقرار المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي.