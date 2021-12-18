الحبس 6 شهور لسائق ضرب طفل زوجته حتى الموت بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحبس سائق لمدة 6 شهور مع الشغل، وذلك لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابن زوجته الطفل الرضيع حتى الموت، بقرية «ميت مزاح»، التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد تنازل والدة الطفل لزوجها المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولى.

المتهم قتل الطفل لبكائه المستمر

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهم «محمد أ.»، 33 سنة، سائق، مقيم بقرية «ميت جراح»، دائرة المركز، لأنه في يوم 30 يونيو 2021 أقدم على قتل المجني عليه الطفل «مروان م. م .»، يبلغ من العمر سنة ونصف، ابن زوجته، من أجل أن يكف عن البكاء، بعد تعالي صرخاته.

الأم تركت طفلها الصغير مع زوجها فقتله

وبسؤال «مها م . أ.»،31 سنة، ربة منزل، والدة الطفل المجني عليه، مقيمة بمنطقة «الدراسات»، دائرة قسم ثاني المنصورة، أكدت أنها تركت طفلها الصغير مع زوجها المتهم، داخل شقتها، ونزلت أسفل الشقة، وعندما صعدت إلى الشقة وجدت الطفل في حالة إعياء شديد، فتوجهت به إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته، واتصلت على والد الطفل، وأخبرته بوفاة «مروان»، وطلبت منه استخراج تصريح دفن، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبها.

وأكدت الأم، في أقوالها أمام تحقيقات النيابة، أنها عندما توجهت بصحبة زوجها المتهم وجدت مكتب الصحة مغلقاً، فذهبت إلى القرية محل سكنهما، وتواصلت مع مسئولي مكتب الصحة، فنصحوها بدفن رضيعها، ظناً منهم أن الوفاة طبيعية، والحصول على تصريح الدفن في اليوم التالي، وبالفعل جرى ذلك.

«تربي» استخرج جثة الرضيع لعدم وجود تصريح دفن

وأضافت والدة الطفل المتوفي أنهم قاموا بالفعل بغسل ودفن جثة طفلها، وفي اليوم التالي، فوجئت بشخص يُدعى «رضا م. أ.»، يعمل تربي بمقابر القرية، يطلب استخراج جثة الطفل من المقابر، لعدم وجود تصريح الدفن، وقام بفتح المقبرة واستخرج جثة الطفل وسلمها لوالدته، كما تم إبلاغ الشرطة.

وبعرض المحضر على النيابة، قررت تشريح الجثة للاشتباه في وفاة الطفل جنائياً، وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام «محمد أ. م.»، 33 سنة، سائق، مقيم بقرية «ميت مزاح»، زوج والدة الطفل المجني عليه، بالتعدي على الرضيع بالضرب، مما أودى بحياته، فتم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، اعترف بضربه على صدره لكى يكف على الصراخ، ولم يقصد من ذلك قتله.