شاب يطعن خاله ويفر هاربا لخلاف على الميراث في الدقهلية

أصيب شخص بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بطعن نافذ بالصدر ونزيف حاد، إثر قيام نجل شقيقته بطعنه بسكين، بعد خلاف بينهما على الميراث، نتيجة إصرار المجني عليه على خروج نجل شقيقته من منزل ملك مجموعة أشقاء بينهم خلاف بسبب الميراث.

إصابة شخص بطعن نافذ

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء سيد سلطان، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المجني عليه محمد عبد المتولي مصطفى، 41 عامًا، مقيم بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر بالدقهلية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة له من أشعة تلفزيونية ومقطعية، وتبين وجود جرح نافذ في الصدر ونزيف، ما استدعى تحويل الحالة إلى مستشفى الطوارئ لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

خلافات على الميراث بين الضحية وأشقائه

وانتقل الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث مركز منية النصر، إلى مكان الحادث وبسؤال المجني عليه، في محضر الشرطة اتهم ابن شقيقته «محمد. ال. خ»، 30 عاما، مقيم في حارة كامل بسيوني بالرياض بسبب الخلاف على الميراث بين المجني عليه وأشقائه.

كما تبين أن الجاني مستأجر للمنزل من شقيق المجني عليه بعقد إيجار، وأن المجني عليه حاول إخراج ابن أخته من المنزل، فحدثت مشاجرة بينهما، استل على إثرها المتهم سكينا وطعن خاله بها ما أدى لإصابته بهذه الجروح الخطيرة.

وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، وباشرت التحقيقات.