تامر حسني يصل إلى دبي استعدادا لإحياء حفل «إكسبو 2020» غدا

وصل منذ قليل، المطرب تامر حسني إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإحياء حفله المرتقب في «إكسبو 2020 دبي»، وكان على رأس مستقبليه المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني الذي نشر صورا تجمعه بتامر عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وأكد المنتج صلاح الياسري، خلال بيان صحفي، أن «حسني» جاهز لحفله مساء غد الخميس، ومتحمس للقاء الجمهور العربي والعالمي بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020، واعداً بمفاجآت متعدد خلال الحفل.

وكانت الياسري للإنتاج الفني قد أعلنت في وقت سابق من خلال بيان صحفي وعبر جميع منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جاهزيتها لحفل تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، الذي أكد من جهته حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي يقف خلاله أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

حفل تامر حسني بمركز المنارة

وأحيا المطرب تامر حسني، في وقت سابق، حفل استقبال الطلاب الجدد للأكاديمية البحرية من مختلف المراحل بالقاهرة والإسكندرية ومن مختلف الجنسيات العربية، وذلك في مركز المنارة.

وقدم «حسني»، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها: «مبطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجعلي»، بالإضافة إلى قسمة ونصيب وغيرها.

وحرص على إبراز مواهب غنائية جديدة معه على المسرح، كانت الأولى فتاة شابة تدعى مريم أبو الحجر، وغنى معها «اطمن».

وتزايدت أجواء الإثارة مع تقديم نجم الجيل أغنية «come back to me» مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بقوة.