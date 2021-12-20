تامر حسني يحيي حفلا غنائيا كبيرا في «إكسبو 2020 دبي» الخميس

يسافر بعد أيام، الفنان تامر حسني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات «إكسبو 2020»، حيث من المقرر أن يقام الحفل في الثالث والعشرين من ديسمبر.

حفل تامر حسني فى إكسبو 2020

كانت الشركة المنتجة لحفل تامر حسني، أوضحت في بيان، أنها انتهت من وضع اللمسات الأخيرة من أجل استضافة الفنان المصري، الذي أعد برنامجا غنائيا يحمل الكثير من التنوع، والإبهار من بين أغنياته الناجحة والمتميزة بين الجمهور الذي بات ينتظر موعد حفله في «إكسبو 2020 دبي» من مختلف الجنسيات العربية والعالمية.

تامر حسني: الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان

وأوضح تامر حسني من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه متحمس بشدة لأداء حفله الغنائي في إكسبو 2020 دبي، قائلاً: «الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع».

وتأتي حفلة تامر حسني ضمن سلسلة حفلات عربية غنائية جماهيرية في إكسبو 2020، نظم تعاقدات الفنانين فيها «الياسري للإنتاج الفني»، وبعد أن استقطب الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، محمد رمضان، ديانا حداد، حاتم العراقي، أصيل أبوبكر، وليد الشامي وأسماء لمنور، والعديد من الفنانين العرب، مؤكداً أن لديهم العديد من المفاجآت المقبلة مع أسماء عربية ستكون في حفلات إكسبو 2020 العربية.

كان تامر حسني، أحيا حفل مؤخرا فى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وطلب تامر حسني، من رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن يكافئ طلاب الأكاديمية على مجهودهم في تنظيم الحفل، وأن تستمر باقي الفعاليات المقبلة بتنظيم من طلاب الأكاديمية البحرية، بعد نجاحهم أمس في إخراج الحفل بالشكل المناسب على الرغم من عدد الجمهور الكبير.