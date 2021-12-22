حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة

أجواء متقلبة تشهدها البلاد منذ فترة، حيث تتفاوت درجات الحرارة وحالة الطقس نهارًا وليلا في كافة مناطق الجمهورية، وعليه تصدرت حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية عمليات البحث في «جوجل»، والتي كشفتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صدر عنها مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تزايد التوقعات بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومناطق من الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية المتعلقة بتوقعات الطقس التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، عن الأحوال الجوية حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدا في القاهرة والاسكندرية

ووفقا للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما نوه خبراء الهيئة لتكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 50 %» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، جاءت درجة الحرارة العظمي في كل من محافظتى القاهرة والإسكندرية 17 بينما الصغرى 10 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.