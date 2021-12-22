مترو الأنفاق يكشف موعد تشغيل أول قطار كوري.. مزود بـ«ممر آمن» وكاميرات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء التشغيل التجريبي وتدريب السائقين على قيادة أول قطار كوري سيتم تشغيله بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث جرى شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تشغيل القطار الكوري بالخط الثاني للمترو مطلع 2022

وأكد مصدر في شركة مترو الأنفاق، انتهاء التشغيل التجريبي لأول قطار كوري مكيّف يحمل رقم 6081/6082 دون ركاب بنحو 2000 كم/ساعة، للاطمئنان على سلامة التشغيل قبل الدفع به، واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني للمترو، وانتهاء تدريب السائقين على قيادته، موضحًا أنّه سيتم إدراج القطار الكوري بجدول التشغيل اليومي بالخط الثاني للمترو مطلع يناير 2022 أمام الركاب.

القطار الكوري يقدم خدمات مميزة لركاب الخط الثاني

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ القطار الكوري سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب بالخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب»، مشيرا إلى أنّ وزارة النقل عازمة على تحديث أسطول قطارات الخطين الأول والثاني، لراحة الركاب وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

القطار الكوري مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ القطار الكوري المكيف، مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبّتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

إجراءات صارمة لحماية الركاب من أوميكرون

وتابع عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة ومشددة بالمحطات وعربات القطارات، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.