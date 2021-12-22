«صاحبة السعادة» تجمع بهاء سلطان ونصر محروس لأول مرة في «الصلح خير»

طرحت قناة «دي إم سي»، جزءً من الحوار المُرتقب للفنان بهاء سلطان والمُنتج نصر محروس، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، حيث تحمل هذه الحلقة، عنوان «الصلح خير» بعد سنوات طويلة من الخلافات، التي وصلت إلى ساحات القضاء.

بهاء سلطان فري من نصر محروس

ويتنازل المُنتج نصر محروس، خلال الحلقة، عن جميع مستحقاته المالية لدى بهاء سلطان، ليصبح الأخير حرًا من أي تعاقدات معه، ما يُتيح له تقديم أي أغنيات جديدة، حيث قال «بهاء سلطان فري من نصر محروس».

ومن المُقرر عرض هذه الحلقة، الاثنين المُقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث يتحدث فيها الطرفان عن كواليس تعاونهما سويًا، وما تخلل هذه الرحلة من أزمات وعقبات، حتى انتهت بالتصالح وبشكلٍ ودي.

بهاء سلطان يتعاقد مع روتانا بعد التصالح مع نصر محروس

وكان مصدر مقرب من الفنان بهاء سلطان، أكد أن الأخير تعاقد بشكلٍ رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بشأن تقديم أعمالٍ غنائية خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ بهاء سلطان يستعد لتقديم أغانٍ جديدة خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد سنواتٍ طويلة من التوقف، إثر الأزمة القائمة بينه وبين المُنتج نصر محروس، التي وصلت إلى ساحات القضاء.

وأضاف المصدر، أنّ بهاء سلطان، يعمل حاليًا على اختيار الأغنيات الجديدة، إذ يطمح لتقديم أعمال تليق بجمهوره، لافتًا إلى أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين، تعاون فيهما مع المستشار تركي آل الشيخ، ومن المُقرر طرح إحداهما مع نهاية الشهر الجاري، أو مطلع العام الجديد، حيث لم يتحدد الموعد النهائي بعد.

وأشار إلى أنّ بهاء سلطان، يستعد لتسجيل أغنية ثالثة خلال الأيام المُقبلة، إذ يعيش حالة من النشاط الفني، لا سيما بعد انتهاء أزمته مع نصر محروس بشكلٍ نهائي.