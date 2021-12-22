«بدران»: مصر هزمت كورونا في 4 موجات.. والكمامة تتحول لخطر بعد 4 ساعات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر نجحت في صد 4 موجات عاتية من كورونا وانتصرت فيها، في حين أن تلك الموجات أثرت بالسلب على كثير من الدول المتقدمة، متابعا: «كورونا هزم دول عظمى، بس إحنا انتصرنا، ودي رابع مرة ننتصر عليه، بعد ثلاث موجات».

الانتصار على كورونا يفرض علينا الحفاظ على هذه المكتسبات

وأضاف «بدران»، خلال حواره على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الانتصار على كورونا يفرض علينا الحفاظ على هذه المكتسبات، وعدم ضياع كل الجهود التي تمت، مستطردا: «منخليش أي طريق للخسارة في أي موجة قادمة، سواء جاءت موجة خامسة أو لم تأتِ، لازم يبقى عندي ترسانة من الاستعدادات»، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة كورونا، أما التدابير الوقائية فهي دور المواطن والشعب، ويجب وجود عدد كبير من الكمامات في المنزل لأن الماسك الواحد مدته 4 ساعات.

الكمامة تتحول لـ«خطر كبير» إذا استمرت أكثر من 4 ساعات

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه بعد مرور 4 ساعات من ارتداء الكمامة تصبح أكثر ضررًا، إذ تتحول لمزرعة للميكروبات والبكتريا، متابعا: «كورونا موجود في الشارع بكثرة بس ربنا حافظنا»، موضحًا أن التفاعل الجماهيري مع الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات كان قليل وغير مبشر، الأمر الذي جعل الدولة تتخذ قرارات بمنع الحصول على الخدمات الحكومية أو دخول الجامعات دون الحصول على تطعيم.

إهمال التدابير الوقائية يعني الترحيب بموجة خامسة من كورونا

وتابع الدكتور مجدي بدران: «الناس في بريطانيا لقت رئيس الوزراء بيقول اخلعوا الكمامة واتحركوا، واعملوا حفلات، المواطن الأوروبي تخلى عن التدابير الوقائية، وفوجئنا بموجة خامسة في فرنسا ورابعة في ألمانيا ودول أوروبا، بقى عندهم اليوم الواحد 90 ألف حالة إصابة، وده أعلى معدل عالمي للإصابات حاليا، نزلوا في مظاهرات وقالوا لن نلبس الكمامة، ولن تكمموا الأفواه، وفي الآخر بيروحوا العناية المركزة، فإهمال التدابير الوقائية يعني الترحيب بالموجة الخامسة».