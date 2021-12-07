محافظة الجيزة تحذر من رياح محملة بالرمال والأتربة: قد تصل لعاصفة

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه حرصا على سلامة السادة المواطنين، فإنه من المتوقع وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، أن تتعرض البلاد فى الأيام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة.

تأثير منخفض جوي

وأكدت المحافظة أن ذلك نتيجة تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وقد تصل إلى حد العاصفة فى بعض المناطق.

لذا ننصح بالتأكيد على تثبيت ايه معلقات على واجهات المنازل والاسطح واى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك السادة قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعه القيادة بحذر بالاضافه إلى أنه علي أصحاب الأمراض المزمنه والحساسية والأطفال تجنب الغبار.

البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء

وطالبت المارة بالبعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح .

وللابلاغ عن سقوط الاشجار او اعمدة الانارة او لوحات الاعلانات الاتصال بالخط الساخن ١١٤.