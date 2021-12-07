مناشدة عاجلة من محافظة الجيزة للمواطنين: ابتعدوا عن الأشجار

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين، بالتأكيد على تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويتعرض للسقوط.

عدم استقرار في حالة الطقس

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد، بتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة، إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة، ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق.

تحذير لقائدي المركبات والأطفال

ونصحت المحافظة، في بيان، اليوم الثلاثاء، قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، القيادة بحذر، كما ناشدت أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار، وعلى المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وأضافت: «للإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات، يرجى الاتصال بالخط الساخن 114».