«المالية» تقترض 36.5 مليار جنيه عبر أذون الخزانة لدعم الموازنة العامة

أصدر البنك المركزي، أمس، حزمة من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 36.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وأعلن «المركزي» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إصدار أذون خزانة بقيمة 36.5 مليار جنيه، تتنوع بين 3.5 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 182 يوما، وأذون خزانة أجل 364 يوما، بقيمة 14.5 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه.

«المالية» تفوض البنك المركزي في إصدار الأذون والسندات

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي.

المالية تقترض نحو 41 مليار جنيه

واقترضت وزارة المالية، منذ بداية الأسبوع الجاري، نحو 41 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة بآجال مختلفة، بعد أن قام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة أمس الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية، وتنوعت أسعار الفائدة بين 13.28% بالنسبة للأذون أجل 273 يوما في حين بلغ سعر الفائدة بالنسبة للأذون أجل 182 يوما، نحو 12.45%، بينما بلغ سعر الفائدة لأذون الخزانة 91 يوما، بنحو 12.98%، وأخيرا وصل سعر الفائدة بالنسبة لأذون الخزانة أجل 364 يوما نحو 12.05%.

الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية

ويتنظر مجتمع المال والأعمال، ما سيسفر عنه الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا، لبحث أسعار الفائدة بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار للمرة السابعة على التوالي، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع.