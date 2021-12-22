بريد الوطن.. حفاظاً على الأسرة من التفكك

طالعتنا التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بشكل تدريجى سنوياً حتى تخطت 200 ألف حالة عام ٢٠٢٠ مقارنة بعدد السكان، حيث قد يشكل هذا العدد الكبير من حالات الطلاق تهديداً جدياً للبنيان المجتمعى للأسرة ومقوماتها.

ولذلك كان لا بد من الحث على اللجوء إلى طرق بديلة لحل تلك الخلافات الأسرية، قبل الوصول للمحاكم وأقسام الشرطة، وانتهاء تلك العلاقات بالانفصال، وتفكك الأسر. ويجب أيضاً بحث أسباب فشل المساعى العائلية والودية فى رأب الصدع الأسرى، وبحث أوجه تقديم المساعدات لتلك الفئات المهددة أسرياً خاصة الأطفال والمرأة المعيلة، وأيضاً رب الأسرة الذى فقد عمله ومصدر دخله، تلك من الحالات الإنسانية التى يجب علينا توجيه الاهتمام البالغ إليهم.

ويمكن ذلك من خلال العمل المشترك وتضافر كل الجهود المبذولة بين جميع الجهات المختصة بهذا الأمر من المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف، من خلال لجان المصالحة الأسرية أو لجان الوعظ التابعة لها، مع تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة، والتعاون بين المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، مع الاهتمام بالدور البحثى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مع ربط ذلك العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

فلذلك ندعو كل المهتمين بتلك القضايا لوضع تصور شامل لتكامل الاختصاص بين تلك الجهات لعل ذلك يعود بالنفع الإيجابى حفاظاً على الأسرة من التفكك وحمايتها ورعاية أفرادها.

د. أحمد محمد جمعة

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