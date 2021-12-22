بريد الوطن.. وجِّه بتسليمنا أرضنا بأسوان الجديدة يا رئيس الوزراء

يمتلك والدى المهندس زين العابدين محمد إبراهيم وشقيقاته، وأبناء وبنات عمه، قطعة أرض 10 أفدنة غرب أسوان بالميراث عن أبيهم، ومسجلة شهر عقارى برقم ٣٧٤ أسوان.

وعند توجهنا لشهر الإرث فى مصلحة الشهر العقارى بأسوان فوجئنا بطلب شهر إرث بأسماء لا صلة لهم بالمورثين الحقيقيين (تبين لاحقاً أن المستندات مزورة) من أحد الأشخاص، وقد تقدمنا ببلاغ للنيابة وتحرير المحضر رقم ٩٠٤٦ لسنة ٢٠١٨ إدارى قسم أسوان أول، وبعد تحقيقات النيابة تمت إحالة المتهم بالتزوير إلى محكمة الجنايات.

ورغم ذلك لا يزال جهاز مدينة أسوان الجديدة متعنتاً معنا فى استكمال طلبات البيع المقدمة منذ أكثر من ٣ سنوات للجهاز.. نناشد، رئيس الوزراء التدخل لإنهاء مشكلتنا.

عبدالرحمن زين العابدين محمد

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