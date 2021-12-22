الإسكان: تدشين 36 محطة مياه جديدة بحلول 30 يونيو ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح عددًا من المشروعات التنموية في صعيد مصر اليوم، مثل محطة مياه أبو قرقاص بتكلفة 580 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة تغطية المياه في محافظات الصعيد، قبل عام 2014، كانت تقدر بنحو 85%، وجرى رفعها إلى أكثر من 97% في عام 2021، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

توسعة بعض المحطات القائمة بالفعل

وأضاف «الرفاعي»، أن الوزارة تعمل على تطوير 25 مركزًا من مراكز مشروع «حياة كريمة»، إذ بلغت نسب التنفيذ حتى الآن في بعض المراكز 95%، مشيرا إلى أن بعض مناطق الصعيد لا تصلها المياه بكميات كافية، لذلك سيجري العمل على إمدادها بالمياه: «سنقوم بتدشين محطات مياه شرب جديدة بواقع 36 محطة موزعة على الوجه البحري والوجه القبلي في المرحلة الأولى من حياة كريمة، التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل، كما سنعمل على توسعة بعض المحطات القائمة بالفعل».

ضعف خدمات الصرف الصحي أهم مشاكل الصعيد

وأشار معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن ضعف خدمات الصرف الصحي كانت أهم مشكلات الصعيد، وكانت أكبر أسباب وجود أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، لذلك فإن تنفيذ عدد كبير من المشروعات أعاد الثقة للمواطن في الحكومة، حتى أن الأهالي يحرصون على التبرع بأراضيهم الخاصة لصالح بناء محطات الصرف.