توزيع 508 قطع ملابس و60 بطانية ضمن حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة.. صور

أنهت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ضمن حياة كريمة، قافلة لتوزيع ملابس وبطاطين على أهالي قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تضمنت توزيع 60 بطانية، و508 قطع ملابس متنوعة، بين «حريمي- رجالي- أطفالي»، 50 كرتونة أدوية، بالإضافة إلى عدد 4 Box Station يحتوي على: جهاز لقياس ضغط الدم وجهاز لقياس مستوى السكر في الدم، وأشرطة لقياس السكر وشكاكات لجهاز قياس السكر، جرى تزويد المستشفى المركزي بأبو المطامير بها.

التخصصات التي شملتها القافلة

وأشارت المبادرة، إلى تنفيذ قافلة طبية، بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بمقر الوحدة الصحية لقرية زاوية سالم، إحدى قرى حياة كريمة، وكانت التخصصات المشاركة، عيادة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تخصص باطنة، أطفال وأمراض النساء، ولاقت إقبالا كبيرا من المرضى، كبار السن والأطفال.

وانطلقت القافلة الطبية برئاسة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب بالقاهرة، الدكتور عمرو حسن مدير المجلس القومي للسكان، وفريق كبير من أمهر الأطباء والاستشاريين بالقاهرة، بتخصصات القلب والأوعية الدموية، أمراض النساء والولادة، وأمراض الضغط، والسكر، بالإضافة إلى تبرع القافلة بإجراء أي من العمليات سواء قسطرة للقلب في المعهد القومي للقلب بالقاهرة ويجريها الدكتور جمال شعبان، أو عمليات النساء والتوليد، ويجريها الدكتور عمرو حسن.

مستفيدو حياة كريمة: الكشف والعلاج بالمجان

وقالت الحاجة شريفة خالد، إحدى المستفيدات من الحملة، في حديثها لـ«الوطن»، إنها خضعت للكشف الطبي بالحملة، تخصص باطني، وصرفت العلاج المقرر لها من الصيدلية المتواجدة برفقة القافلة، «أنا كشفت وخدت العلاج، وخدت بطانية كمان من اللي جايبنها معاهم، حياة كريمة جابتلنا الخير كله من يوم ما جات قريتنا».

وقال مختار علي، إنه جاء للكشف على طفله، محمد، «مش أول مرة أجي أنا جيت أكشف على ابني عشان بطنه بتوجعه، وبيسخن كتير، كنت هنا من حوالي أسبوع برضوا، وكان في قافلة عيون، كشفت نظر وخدوا مقاس النضارة، وقالي هنخلصها ونتصل بيك».

وشكرت الحاجة سعدية أشرف، مؤسسة «حياة كريمة»، على جهودها المتواصلة بالقرية «الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه، قوافل للكشف ببلاش وأدوية ومدارس جديدة، في جنب الوحدة هنا مدارس من اللي حياة كريمة نفذتها، دا غير تبطين الترع اللي المبادرة شغالة فيه».

اجمالي تكلفة القرى المطورة بمراكز البحيرة 44 مليار جنيه

جدير بالذكر، أن «حياة كريمة» أعلنت مؤخرا الانتهاء من أعمال تطوير 42 وحدة محلية، و241 قرية تابعة و3800 كفر وعزبة ونجع وتابع في محافظة البحيرة، بواقع 6 مراكز، هي «دمنهور، حوش عيسى، أبو المطامير، كفر الدوار، أبو حمص، وادي النطرون»، إذ جرى إنجاز8180 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 44 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 3 ملايين و200 ألف مواطن.