منسق «حياة كريمة»: النسبة الأكبر من مشروعات الصعيد للبنية التحتية

قال أحمد عادل أزهري، منسق الغرفة المركزية لمشروع «حياة كريمة»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بفئة كانت منسية عبر الزمن، وهم الأكثر فقرًا في مصر، موضحًا أن أهالي الصعيد هم الأكثر استفادة من مشروعات «حياة كريمة»، خاصة في محافظات أسوان وأسيوط والأقصر وقنا، وحصلوا على النصيب الأكبر من المبادرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية والأساسية هي النسبة الأكبر من مشروعات المبادرة في الصعيد.

مشروعات «حياة كريمة» في الصعيد

وأضاف «أزهري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والري والغاز الطبيعي، والمواطنون في الصعيد يلمسون ما يحدث، مشددًا على أنهم فوجئوا بأن احتياجات أهالي القرى في الصعيد كثيرة واستطاعوا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إدخال كل المشروعات التنموية في هذه القرى.

وتابع منسق الغرفة المركزية للمشروع، بأن مبادرة حياة كريمة حققت تنمية مستدامة كبيرة في مصر، وتعتبر من أهم المبادرات التنموية في العالم كله، مشددًا على أن هناك تطويرا لم يحدث منذ زمن كبير، وهناك تغير في مصر كلها و«أي حد ماشي في الشارع ممكن يقابل الرئيس».

الأهالي في الصعيد لديهم حافز للتغيير

وأشار إلى أن الأهالي في الصعيد لديهم الحافز والقدرة على التغيير، ويساعدون القائمين على المشاريع في المبادرات الاجتماعية التي يطرحونها لزيادة الوعي، وهناك استجابة كبيرة منهم، وطلبوا إعادة تأهيلهم من خلال فصلو محو الأمية، والشعب المصري أصبح واعيًا ويعرف حقوقه جيدًا ويعرف ما يريد.

وكشف عن أنهم لن يخرجوا من أي قرية إلا بعد الانتهاء من كل المشروعات فيها، وخلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة سوف يغطون الخدمات كافة في قرى الريف.