حياة كريمة: السيسي أول رئيس يخصص أسبوعا كاملا لافتتاح مشروعات بالصعيد

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لـ«حياة كريمة»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص أسبوعا كاملا لحضور افتتاحات في صعيد مصر، وهذا لم يقم به أي رئيس من قبل، مبينا أن مبادرة «حياة كريمة» لن تنجح بدون حدوث تنمية للمواطن، مبينا أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل محافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم والأقصر وأسوان.

مراكز في الصعيد ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة

وأضاف «طاهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوماليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محافظة أسوان يوجد بها 3 مراكز، وقنا 7 مراكز، والأقصر 4 مراكز، لافتا إلى أن الصعيد هو أكبر الأماكن التي تتواجد فيها مبادرة «حياة كريمة».

حياة كريمة تستعد لبدء المرحلة الثانية

وأوضح رئيس القطاع التنفيذي للمبادرة، ضم مراكز أخرى في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من خلال توفير المجمعات الخدمية، مبينا أن المبادرة أدخلت مدارس جديدة في مناطق مختلفة وجرى ترميم بعض المدارس بجانب ترميم ورفع كفاءة الوحدات الصحية المختلفة.

إنجازات الدولة في 7 سنوات

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدة مشاريع تنموية في صعيد مصر، وأشار إلى أن ما أنجزته الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، إذ ضخّت الدولة أرقاما كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات التنمية والخدمات والتعليم والبنية الأساسية وكل ما نتمناه لمصر، متابعا: ««عايز أقولكم إنّ عندنا إشكالية ممثلة في متاهة التخلف، وسببها الجهل والفقر وقلة الوعي».